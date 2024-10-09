獨家專訪：女友同甘共苦 曾比特自爆日打3份工 窮剩百幾蚊

憑節目《聲生不息》在內地爆紅的曾比特，自揭曾窮到戶口只有逾百元，日打3份工維生。而他與女友打破偶像不能談戀愛的「傳統」，更合辦歌唱學校一起追夢。

歌手曾比特早前憑內地劇《繁花》插曲《再回首》和《一生何求》榮獲「年度期待歌手」獎項，出道至今5年，音樂事業穩步上揚，是公認的實力偶像派。他近年鬆口直認名草有主，與女友Cecillia拍拖8年，日前更一起受訪，指雙方志趣相投，3年前決定合辦唱歌學校，但由於缺乏經驗，曾被騙財：「我哋唔識Marketing，搵咗間公司，一張海報都收幾千，係恐怖經驗。」

曾比特表示開學校是想改變貧窮，自爆入行前每日打3份工，除了負責場館音響的正職外，放工會去教唱歌，假日則為公司宴會獻唱：「最窮時戶口得百幾蚊。（嗰段時間拍緊拖？）窮有窮拍，都開心嘅，可能食嘢簡單啲，茶記未必得，只會食29蚊餐，去連鎖快餐店食飽。（共過患難，依家同女友共富貴？）係，可以去高級啲嘅餐廳，可以加大個餐喇！哈哈！」Cecillia則表示當時不覺得窮好慘，還經常參加不同比賽，問是否想贏比賽獎金儲錢？她表示只有享受舞台才能發揮好。

不在乎一紙婚書 談到圈中不少歌手是歌唱老師，例如《中年好聲音》的李佳和周吉佩，曾比特認為兩人的經驗都比自己豐富，而他有獨門的身體發聲方法，秘訣在於以「如廁」姿態練習腹式呼吸，笑言希望闖出「歌唱補習天王」的一片天。

曾比特早就視女友為結婚對象，Cecillia卻認為一紙婚書不重要：「佢返內地參加《聲生不息》，一到埗就打視像，化妝、食嘢都會打畀我。佢經常介紹我畀工作人員識，唔會令我擔心，希望佢繼續錫我就得。」