配合監製作突破 朱智賢變「髮」做強人 張曦雯素顏狙擊

藝人朱智賢繼張曦雯後，應監製要求狠心剪髮，為劇中女強人角色作出20年來最大一次犧性，但付出有回報，除了獲讚有氣質外，一雙長腿亦相當吸睛。至於同劇的張曦雯首次素顏上陣，拒讓朱智賢專美。

無綫劇集《企業強人》現正熱播，朱智賢（朱朱）飾演女強人成為熱話，皆因她是繼張曦雯（Kelly）後，再一位應監製羅永賢要求作出新突破，剪去長髮擔任「強人」系列的女演員，朱朱表示：「同監製合作過好多次，佢叫我剪咩髮型都會配合。不過今次係入行以嚟最短嘅一次，初初剪完真係有啲唔習慣。」網民對於「短髮朱朱」一致好評：「短髮Look幹練又有氣質，妝容看上去也很舒服」，比起3年前為拍攝《破毒強人》而剪去長髮的Kelly，獲得更多讚賞。

收起笑容 拍到面僵 朱朱指劇中每套行政服都精心配襯不同飾物：「以前嘅女強人會着褲多啲，但我個角色就着裙多啲，戴長耳環係想霸氣得嚟唔會太過成熟。」不過她自認真實性格是「女傻人」，監製卻偏愛她「行出嚟有個氣勢」，所以經常找她挑戰女強人角色，為此她會看外語片學習語速和肢體語言，又說：「為咗呈現自信霸氣，整套劇除咗冷笑，基本上冇開心笑過，拍到塊面都僵硬。」

同劇的Kelly見朱朱瞓身演出亦出招，首度素顏上陣，她說：「想將喺屋企同埋女強人嘅對比做得大啲。」為了以最佳狀態示人，她每日至少敷兩次面膜。