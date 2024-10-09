娛樂

鄧凱文碌大床晒「男友視角」

鄧凱文上載睡衣寫真，分享居家一面。 鄧凱文上載睡衣寫真，分享居家一面。
鄧凱文上載睡衣寫真，分享居家一面。
無綫新咪神鄧凱文有樣有身材，極速上位的她成為「最疏爽」小花，不時在社交網分享泳衣照派福利，難怪人氣3級跳！前日她轉玩「男友視角」，穿上睡衣露腰影靚相，抱住多隻毛公仔瞓上床，又對鏡頭微笑兼扮睇書，似足返到屋企望住「女友」一樣，勾起網民無窮幻想。
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