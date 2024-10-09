復出拍旅遊節目 余文樂戰勝驚恐症 開Turbo收復失地
男神余文樂婚後移居台灣，久未在港有新搞作，原來他已靜悄悄重返香港市場，為無綫拍攝旅遊節目《與天地對話》，意味全面復出，難怪他出發到澳洲前說：「工作已排到密密麻麻！」
余文樂自迎娶台灣「皮帶千金」王棠云後逐步淡出幕前，做自家潮牌老闆及投資加密貨幣等，密密賺冇停手，可惜去年自爆患上驚恐症，至少已兩度發作，令人擔心。當大家以為再難看到其演出之際，原來他已重返香港市場，為無綫拍攝節目《與天地對話》。
近日他隨團隊出發到澳洲，在機場接受無綫娛樂新聞台訪問時宣布全面復出：「今年開始出番嚟做嘢，多謝大家關心，我開始排到密密麻麻咁做嘢。」他叫大家不用擔心，因行程「慢慢嚟、唔急趕」，拍攝長達12日，全程只有他自己一個，他直言起初有點擔心，因不少地方未去過，但十分期待，以行動克服驚恐症。
姜皓文也門遇戰火
拍攝同一節目的還有男星姜皓文，日前他出發到中東也門，怎料遇上戰火橫飛，他勇闖危險地帶時更一度失聯，嚇怕老婆！近日他已安全返港，並接受無綫娛樂新聞台訪問，他透露甫抵達也門已感到氣氛緊張，公司在當地聘請軍人沿路保護，甚至買樽水、過馬路都要軍人傍住。拍攝地點與空襲位置有點距離，但當地每日停電好幾次，沒有WiFi無法通訊，即使酒店有WiFi亦斷斷續續，令其親友有點擔心。有次他到大峽谷取景，期間航拍機差點被軍方槍炮擊落，軍方聯絡領隊後得悉他們正在拍攝，着他們立即收起航拍機，而他到遠處拍攝時，一直用對講機確定位置，確保不會誤闖軍事禁地。
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