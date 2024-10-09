斷正速逃成焦點 姜濤刺探軍情 讚《中年》歌手唱得好

男團MIRROR「人氣王」姜濤日前在街頭欣賞《中年好聲音》歌手涂家堯表演時被發現後「速逃」，他直指對方「唱得好好」，指最緊要支持香港歌手，認真大愛。同場的余香凝自爆與老公旅行返港後「分開瞓」。

MIRROR、余香凝、蒙嘉慧、黃浩然及謝君豪等，昨日雲集會展出席電視台節目巡禮。MIRROR將開工拍攝有關美食的節目，隊長Lokman打趣指今次工作人員相當神秘，暫時未知節目形式，而談到廚藝就首推AK，指他煮的意粉令人食到舔舔脷！當被問到誰最「擦得」時，姜濤笑說：「我囉！（你鍾意食咩？）食兄弟煮嘅嘢。」

台灣之行公私兩忙 姜濤日前在尖沙咀街頭觀賞曾參加《中年好聲音》的涂家堯唱歌，被粉絲發現後即「落荒而逃」，他昨日回應此事：「佢唱歌好聽。（知佢係邊個？）現場有介紹。（點解走得咁急？）因為真係時候要離開。我覺得最緊要大家都支持香港歌手，估唔到咁都上新聞！」對於日前未有擔任MIRROR隊友聯乘師妹COLLAR的演唱會嘉賓，反而請假飛台灣，他只簡單表示此行公私兩忙。再談到日前上載刮痧相，他透露是定期身體保養，Anson Lo聞言亦點頭和應：「好似我哋跳舞跳得多，好容易整傷身體，之前我條腰有事都去咗拔罐。」

同場的余香凝日前在社交平台分享旅行照，她受訪時Sweet爆表示：「兩公婆去咗東京過二人世界，好耐冇試過，去咗5日覺得又再增進咗感情，重拾拍拖感覺。」不過原來返港後，兩人為爭取休息時間，竟然「分開瞓」：「嗰幾日真係攰得滯，所以老公去咗老爺、奶奶屋企休息。」