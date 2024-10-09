金馬導演加持 攻國際影展 范冰冰谷肥20磅 苦肉計衝影后

戰鬥力甚強的范冰冰近年遭受不少挫折，但一直積極爬起來，她上月終於拍攝電影，此片現時在馬來西亞進行拍攝，明年將於國際電影展亮相。為了再拚影后之位，她除了挑戰以多種語言上陣外，更不惜做「肥冰」，犧牲靚樣谷肥最少20磅演農婦角色。

內地女星范冰冰2018年因陷入逃稅風波遭內地封殺，不過仍無阻事業心極強的她，「潛伏」6年期間不斷嘗試國際合作，年初參演荷里活電影《極地冰劫2》（The Ice Road 2）後，不斷被粉絲狂催入組拍戲，叮囑她不要忘了本業。其實她上月已在馬來西亞開工拍文藝電影《地母》（Mother Bhumi），上月底在社交平台Po片透露開戲，久休復出的她天未光就出門，大呻眼睛都睜不開。今次與她「交手」的，是曾獲金馬獎的馬來西亞導演張吉安，《地》片以生活在馬來西亞和泰國邊境的一個農民社區為中心，冰冰飾演農婦，在神秘情況下失去丈夫，之後運用巫術為村民解決日常問題，及後遇到一個鬼魂，揭露丈夫死亡之謎。

該片由馬來西亞和意大利聯合製作，預計11月正式煞科，並計劃明年在國際電影展登場。冰冰接拍此片，絕對是希望在國際影展爭影后，為了片中的農婦角色，她狠狠將自己谷成「肥冰」，增肥最少20磅。另一大挑戰是片中她要講福建話、馬來西亞語、泰國暹羅語、東南亞經文古咒等多種語言，網民得知消息後紛紛在網上留言：「她的生命力真的好強啊！在內娛沒活路，她還給自己拉資源，真的厲害」、「能屈能伸，營業永遠沒黑過臉」、「冰冰還增肥了，為了拍電影也是拚了」、「姐姐現在拍片就是為了拿獎。」

「囡囡」許恩怡助攻 冰冰片中有一對子女，分別是台灣的白潤音及香港演員、柏安妮愛女許恩怡。白潤音是15歲的台灣童星，甚有來頭，5歲已開始拍電視廣告，之後參演過不少電影，2021年在首爾九老兒童國際影展奪「最佳男主角」，前年更獲得金鐘獎迷你劇集（電視電影）男配角獎。至於許恩怡曾跟金馬影帝吳慷仁合作拍攝電影《但願人長久》，亦參演過電影《爆裂點》等，之前還跟MIRROR成員陳卓賢及呂爵安、古巨基拍攝MV。許恩怡前日亦在社交平台限時動態分享拍攝場地的照片，可見她在農田郊野之地進行拍攝，正是劇組取景地，當中有一段短片拍着兩位女士背着鏡頭前行，網民認定其中一位就是范冰冰！而冰冰及許恩怡先後分享拍攝現場看到的彩虹照，跟她們事業現起色一樣應景。