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濱崎步食完蛋糕忙綵排
已為兩子之母的日本樂壇天后濱崎步，剛於本月2日迎接46歲牛一。當日她在大阪難波為歌迷會限定演唱會演出時，獲驚喜送上巨型蛋糕慶祝。昨日她於社交網公開多張慶祝照，與網民分享喜悅。
而歌迷會巡唱結束後，她將移師內地，於下月2日在上海舉行相隔16年的亞洲巡迴演唱會，昨日已展開綵排。
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