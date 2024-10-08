專吼富「翁」 爆房斷正 監製女友偷嗒名嘴阿叔 阿爾柏仙奴戴綠帽
84歲奧斯卡金像影帝阿爾柏仙奴（Al Pacino）與30歲電影監製女友Noor Alfallah拍拖兩年多，去年6月女方更被驚爆為他誕下一子Roman。不過，Noor上周六晚被傳媒影到與68歲美國清談節目名嘴「標叔」Bill Maher駕車離開洛杉磯一間酒店因而被懷疑「爆房」，阿爾慘被戴上綠帽！
照片中見到以性感打扮的Noor坐在「標叔」駕駛的車輛內離開酒店，雖然被攝影師「斷正」，但他們當時顯得好淡定，暫時未知二人是甚麼關係。照片曝光後，惹來一眾網民於社交網站上留言，其中有網民對Noor疑似背阿爾「偷食」不感稀奇：「佢不嬲都鍾意年老有錢嘅白種男人，呢個（Bill）絕對啱晒佢口味！」除了阿爾，Noor之前亦曾與81歲英國搖滾巨星米積加（Mick Jagger）發展過「爺孫戀」，當時她曾回應堅持年齡差距對她來說絕對不是問題，似乎真的對「有錢伯伯」情有獨鍾。雖然女友被懷疑「紅杏出牆」，但阿爾一於好少理，近日忙於受訪宣傳下周推出的自傳《Sonny Boy》，他日前受訪時表示是1歲兒子Roman啟發他決心寫自傳，他亦罕有談及囝囝，透露Roman已漸漸更多接觸這個世界：「他正在學習東西。」
每月逾30萬生活費
其實去年已有傳阿爾「要仔唔要乸」與女友分手，當時有傳他再為人父3個月後便與女友分手，更指女方極力向法庭申請兒子全部撫養權，及要求阿爾代她支付律師費以及其他相關的費用。最終法庭判決阿爾每月要向Noor支付3萬美元（約23.4萬港元）贍養費，再支付1.3萬美元（約10.1萬港元）作為聘請夜班護士費，並負責一切醫療保險以外的醫療開支。此外，阿爾亦需要預繳11萬美元（約85.8萬港元）作為兒子的教育基金。不過後來2人多次被影到結伴外出，上月更一同參加好友的生日派對齊齊協助吹蠟燭，似是感情未變。
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