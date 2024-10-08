專吼富「翁」 爆房斷正 監製女友偷嗒名嘴阿叔 阿爾柏仙奴戴綠帽

照片中見到以性感打扮的Noor坐在「標叔」駕駛的車輛內離開酒店，雖然被攝影師「斷正」，但他們當時顯得好淡定，暫時未知二人是甚麼關係。照片曝光後，惹來一眾網民於社交網站上留言，其中有網民對Noor疑似背阿爾「偷食」不感稀奇：「佢不嬲都鍾意年老有錢嘅白種男人，呢個（Bill）絕對啱晒佢口味！」除了阿爾，Noor之前亦曾與81歲英國搖滾巨星米積加（Mick Jagger）發展過「爺孫戀」，當時她曾回應堅持年齡差距對她來說絕對不是問題，似乎真的對「有錢伯伯」情有獨鍾。雖然女友被懷疑「紅杏出牆」，但阿爾一於好少理，近日忙於受訪宣傳下周推出的自傳《Sonny Boy》，他日前受訪時表示是1歲兒子Roman啟發他決心寫自傳，他亦罕有談及囝囝，透露Roman已漸漸更多接觸這個世界：「他正在學習東西。」