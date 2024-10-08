暢所欲玄：名字笑談

為客人起名字可以說容易，也可以是十分困難。先不論其出生八字之喜忌，首先是不可有不吉利之諧音，在香港自然以粵語為主，至於外省是否也是如此，便不得而知了。譬如希寧一名，讀音上有欺凌之音。紫桐一名讀起來有屎桶的音，愛之一名與愛滋的音調一樣，所以必須小心考慮，以免成為笑話。

當然，有一些姓氏是特別難起名，本來好好的名字，一經加上其姓氏，便與原本意思反其道而行。富與貴每個人都喜歡，有財亦是每人皆要，健康也是人人都想，若是姓莫或姓毛，便成為莫富貴、莫有財、莫健康，或毛富貴、毛有財、毛健康了。莫字在廣東人的意思是沒有咁解，而毛在讀音上跟無音差不多也。

凝香於女性而言也是不錯的名字，但如果是姓廖或史的話，一經冠上姓氏便讀成尿凝香、屎凝香，十分之不雅了。

姓蕭的，名字上不要有珠、玉，否則讀成燒肉、燒豬，很是搞笑。以前電視台有報道新聞的女藝人名叫林美香，香港人一聽見便大笑不止，皆因讀音是臨香尾，即使不管其早運如何風光，結尾一定衰收尾之意也。

玄學家伍立群