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陳自瑤露肩搶鏡 人比花嬌
藝人陳自瑤出名凍齡有術，不時在社交網晒性感靚相派福利，迷倒不少網民，還封她做「最索人妻」。最近學插花的她日前大晒捧着鮮花的靚相，以藍色連身裙上陣，晒出白滑香肩，相當悅目，網民依然大讚她人比花嬌，氣質非凡。
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