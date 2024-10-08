首日開工即送抱 陳嘉寶床戰陸駿光 夠晒舒服

藝人陳嘉寶、陸駿光、何嘉莉、強尼、COLLAR成員Gao等，昨日出席新劇記者會。陳嘉寶透露跟陸駿光有床戲，大爆對方初時甚至不敢跟她擁抱：「我哋第一場戲就係佢攬埋嚟，拍之前佢問咗我好多次攬唔攬得，因為佢知我有宗教信仰。」她大讚對方有紳士風度，拍攝過程舒服自然。

至於何嘉莉相隔逾20年再拍劇，在戲中與邱頌偉飾演一對，她稱首日開工除了向對方爆粗口之外，還拳腳相加，但二人也有接吻場口，問到是否其螢幕初吻？何嘉莉坦言：「我都唔記得，但我以往好少拍呢類戲，我都幾十歲人，唔會記呢啲嘢啦！」雖然劇中有親密戲，但她直言會讓子女觀看，因為他們聽過其歌曲，卻未看過她的影視作品，相信子女會有興趣看見自己出現在螢幕上。