中娛星動：冠絕花旦登「商務女王」 楊紫狂擸23代言 誓挫熱巴銳氣

楊紫

內地花旦楊紫與迪麗熱巴鬥得白熱化，熱巴代言的品牌在內地獲得約1.4億港元媒體價值，成為第一名。同時楊紫密密接Job，手握23個代言成為「商務女王」，絕不讓死敵熱巴威晒！

楊紫與迪麗熱巴皆為90後頂流花旦，不時被拿來作比較，近日有數據分析巴黎時裝周各品牌在內地獲得的媒體價值，熱巴擔任全球大使的品牌獲得約1.4億港元媒體價值，名列榜首，但同樣有份現身巴黎時裝周的楊紫卻榜上無名。

話雖如此，但無礙楊紫的商業價值，「楊紫商務」的話題近日登上討論區熱搜，楊紫被爆將公布新代言工作，連同原本在手的代言，楊紫坐擁23個商務代言，成內地女星之冠。粉絲都封她為「商務女王」，總算在近期搶晒風頭的熱巴面前爭番啖氣。粉絲指楊紫2019年及2020年手握30個代言，但由於其後跟前公司不續約，以至商務工作數量從零開始，楊紫只花了一年多時間就從只有數個代言，攀升至商務女王，勢頭強勁。

再戰影壇撼趙麗穎 另外，有傳楊紫主演、邱禮濤監製的電影《獵毒》將於本月31日上映，是楊紫相隔5年後再有擔正女主角的電影推出，但恰巧跟近年強攻影圈的趙麗穎主演的《喬妍的心事》同檔期上映，有網上平台發起投票，兩部電影二選一，趙麗穎僅以5％之差險勝。