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奚夢瑤孖奶奶出遊 密密斟
已故賭王兒子何猷君的超模太太奚夢瑤近日被網民在泰國「捕獲」，拍得她與奶奶梁安琪一起出遊，雖然奚夢瑤戴上帽子和口罩，但身材高挑、皮膚白雪雪的她非常容易被認出，網民指她與奶奶逛街購物，不時交頭接耳傾偈，婆媳關係相當融洽，看起來像母女般親密。
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