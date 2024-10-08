芯駖扮MJ失手道歉 Edan派錢搞氣氛 舉Stanley贈興

男團MIRROR成員Jer、Jeremy、Stanley與女團COLLAR成員Marf、Winka及芯駖聯乘的兩場演唱會，尾場前晚順利完成，擔任特別嘉賓的Edan大搞氣氛，當場派錢，又以Jeremy「拒合照事件」抽水，爆笑連連。

繼首場邀得Anson Lo擔任嘉賓後，前晚輪到Edan登場，他自爆年前曾與芯駖篤波，但忘記找波數，於是掏出摺成心形的500元紙幣找數，又爆Stanley「扭親腰」，隨即凌空抬高對方展示力度。及後他又將Jeremy及Winka被傳拒絕與粉絲合照一事擺上枱，捉實二人當眾合照代澄清。事後Edan再於網上複製及改編網民留言：「本身覺得佢哋個人應該都唔差，但啱啱見完嗰一面後，對佢哋改觀晒，直情加晒分。」力證好友人品好。

感性輪流爆喊 演唱會上，芯駖再度模仿已故巨星米高積遜（MJ）的舞步，可惜今次失手。事後她於網上留言：「真的抱歉了，自我反省中……」Jeremy也留言貼心安慰。完場前6位歌手輪流大講感性說話，3名女生哭成淚人，就連Stanley亦兩眼泛紅，場面感人。事後受訪時，芯駖被指歌衫最性感，她笑說：「唔知係咪轉咗做性感擔當呢，反而覺得演出感性多啲。」

對於是晚演出，Stanley自爆意外傷腰：「整親嗰時好似畀火燒咁，依家條腰好硬。（腰對男人嚟講好緊要喎。）唔驚，我康復能力好好。」

有傳今次演唱會門票滯銷，急召Anson Lo及Edan「救亡」，Jer表示：「我哋用咗好多時間嚟綵排，所以冇留意外間嘅新聞。」Marf接口：「相信我哋嘅努力會被看見及被欣賞，無論大家在唔在場。」他們更搞笑指其實是Edan主動𢱑撈，非常搞鬼。