娛樂

胡歌低調行善念故友

內地演員胡歌近年事業發展順利，如今名利雙收、家庭美滿的他心中卻有根刺！多年前他在拍攝《射鵰英雄傳》期間遇上車禍，傷勢嚴重，其助理張冕更不幸喪命。此事為他留下永恒的烙印，令他一直耿耿於懷。原來他低調用張冕的名字捐贈了內地30多間希望小學，望將對方的愛繼續傳遞下去。
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