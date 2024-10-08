端莊師姐 性感閨蜜 邵初封百變友誼小姐

前港姐邵初最近雖然忙於拍劇，但仍忙裏偷閒跟不同好友聚會，她先以胸狠戰鬥格上陣與閨蜜到酒店開P，其後她收起狂野一面，以封胸打扮與港姐師妹飯敍，認真百變。

2021年港姐季軍暨「友誼小姐」邵初自從簽約無綫後備受力捧，除了擔任主持外，最近加入長壽處境劇《愛．回家之開心速遞》兼有份拍攝台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》，跟視后胡定欣有不少對手戲，備受器重。

工作得意的邵初日前偕多位好姊妹到酒店開P，她在社交網大晒火辣性感相及短片報答粉絲，以掛頸Deep V低胸大露背超短裙上陣，大晒白滑美腿及玉背，噴血程度爆燈，加上裙身綴滿閃鑽，性感得來顯高貴。她在酒店走廊行Catwalk，在鏡頭前大擺撩人甫士又風騷自轉，自信十足，更疑似真空上陣，挑戰性感極限，難怪網民睇到嘩嘩聲。

約落選港姐飯敍 相隔數天，邵初與江美儀約了應屆落選港姐吳芷靖、程姜月及陳紫佟食飯，5人之前在新加坡拍港姐外景而建立了深厚感情，陳紫佟及程姜月將合照放上網，陳紫佟寫道：「好開心啊，終於可以跟大家小聚！第一次吃素菜餐廳好新奇。」相中見邵初淡掃蛾眉及以牛仔褸示人，跟之前判若兩人。邵初接受本報電話訪問時表示：「我哋感情係幾好，乜都傾，一直有個通訊群組，不時會更新大家近況，又會分享好嘢，之前美儀姐介紹我哋買梳，我哋全部人都有買。」

除了新加坡小組外，另外兩位落選港姐鍾翠詩與李曼思也有相約見面，鍾翠詩在社交網晒出她們歎下午茶的相片，留言指拍了不少靚相。