聲夢姊妹 境遇各異 Gigi棄偶包保人氣 姚焯菲複製上位路

「樂壇小天后」炎明熹因合約問題工作量大減，惟有靠社交平台保人氣，她以睡衣Look為好友慶生，期間又整古作怪嘟嘴，完全放低偶像包袱。反觀有指接她棒的姚焯菲，則自薦加入炎明熹曾客串的劇集《愛．回家》做周嘉洛表妹，似乎是想全面複踏對方的上位路。

炎明熹（Gigi）傳因不續約而被無綫雪藏，無奈之下只能借助社交網令自己免完全消失。前日，Gigi便再次發功，在限時動態轉載為兩位好朋友慶生的照片，只見她穿上睡衣，戴粗框眼鏡兼素顏之餘，更低炒嘟嘴自拍玩自黑，完全放下偶像包袱。而其好朋友亦有晒出Gigi精心炮製的蛋糕，賣相十分精美，引來不少網民大讚她原來是整餅高手。

而早前便盛傳接Gigi棒的姚焯菲（Chantel）則新搞作不斷，身在新西蘭專注學業的她，日前獲唱片公司及歌迷會為其新歌《至少他不似你》的劇場版MV舉行首映禮，現場雲集超過百位「小菲象」（歌迷暱稱），場面相當熱鬧。Chantel雖然未能親身到場，但仍以視像形式與「小菲象」相見。令人驚喜的是，周嘉洛亦以特別嘉賓身份透過視像「露面」，他與Chantel除了就劇場版MV的內容作交流之外，亦分享彼此的近況。Chantel表示在新西蘭都有追睇處境劇《愛．回家之開心速遞》，覺得這是溫習後最佳的放鬆放法。嘉洛問她如果客串一角，會想演甚麼角色，Chantel即自薦演其表妹。而眾所周知，Gigi亦曾客串《愛．回家》，倘若Chantel真的加入該劇，勢必成為熱話。

詹天文與舍友打成一片 至於另一「聲夢小花」詹天文（Windy）正於廣州星海音樂學院攻讀音樂，她表示已習慣廣州讀書的節奏，但最難捱是星期一，她講笑說：「本來星期一就心情會差啲，而且係上悶課，所以係死亡黑暗星期一。」又透露現在住6人宿舍，初時都擔心大家來自不同地方，性格各異，相處會有阻滯，但實際上出奇地融洽。Windy表示6個女仔不時在房內尖叫和大笑，屬同一類人，又透露其中一位舍友也來自香港。由於宿舍地方不算大，需要互相遷就，雖然暫時無大問題，不過她透露之後都會想搬出來體驗獨居生活。而談到早前獲粉絲到廣州為其應援，Windy讚粉絲好有心，表示自己也有與同學開心分享，又透露稍後會推出新歌，風格與以往有所不同。