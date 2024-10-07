首度撇隊友來港開騷 泰民有求必應晒肌 想當年眼濕濕

韓國男團SHINee成員泰民前晚在亞洲國際博覽館舉行個唱，是他首次以個人身份在香港開騷，當晚他大晒廣東話，又掀起上衣大騷肌肉冧粉絲，港迷則為他送上打氣影片作禮物，令他感動得眼濕濕。

泰民當晚以蒙面造型登場，唱出《Deja Vu》一曲揭開序幕，緊接演唱人氣歌曲《Guilty》和《Advice》後，大叫「Hong Kong」又晒廣東話說：「尖叫聲！準備好未？」泰民指SHINee於3月來港開騷時，因粉絲很熱情而不斷Encore，令他留下很好的印象，因此非常期待今次的演出，又談到最近天氣開始轉涼，提醒粉絲要注意保暖。

他之後演唱《MOVE》、《WANT》及《Criminal》等Hit歌，期間他見到台下有男粉絲，笑說：「我特別喜歡男粉絲，因為男粉絲喜歡我應該代表我很有型。」其後台下粉絲不斷大叫要看肌肉，泰民便應要求兩度掀起上衣晒出胸肌和腹肌，引來全場瘋狂尖叫。

Key主打歌奪冠 在Encore環節，台下粉絲用韓文大叫「我愛你李泰民，永遠李泰民。」又為偶像準備打氣影片，令泰民十分感動，一度眼濕濕，他指片中有他面試時唱歌的影片，感嘆不知不覺已經過了接近20年，感謝大家一直陪伴他，最後他唱出《Say Less》一曲，又用廣東話講「我愛你」和「小心返屋企」。

另外，隊友Key最近正忙於宣傳個人專輯《Pleasure Shop》，他前日在音樂節目《Music Core》憑同名主打歌奪冠，他獲獎後感觸落淚：「以我的年資，得獎是非常不簡單的事，好多謝大家！」