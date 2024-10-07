暢所欲玄：格局決定你的結局

想要變得優秀，就要和更優秀的人在一起同行；想要改變現在的霉運困局，就要看看身邊經常接觸怎樣的人。你現在身處的圈子也決定了你的格局，格局也注定你未來的結局。

舉個例，某一天，你遇到了一個人，他有一張厲害的嘴巴，讓你打破了原有的做人思維，從而把你的貪瞋癡也啟動了。當你以為可以改變命運，其實你的思維已被對方俘虜，限制了個人的發展。你的命運已受他的控制及影響，這時候很難叫醒你，只有看着你有甚麼結局。

最近有一件真人真事，一位知名傳媒工作者，不幸身體出現問題，不能行動，入住了老人中心，她突然告訴我，過往信任的一對夫妻突然失蹤，並把她交給二人代為保管的飾物變賣，還把其老公從外地寄來，再由二人代為轉交的幾個月生活費侵吞！你今天接觸的生活圈和工作圈，有沒有認清是甚麼人？

人生感悟，不要跟一些想法悲觀消極的人走得太近，除了會在不知不覺間影響你的情緒和事業，長期與這些人接觸，你也會開始變得消極。

可以善良，但要有底線。選擇善良，毋須委屈求全和犧牲自己，拒絕別人，你沒有對不起誰。命運掌握在自己的手，不要被別人帶着你走。

堪輿學者元海