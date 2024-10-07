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翁嘉穗自認不完美人生
前港姐冠軍翁嘉穗的富商老公鄔友正近日活躍於社交平台，早前口不擇言指太太「好貪錢」後急急道歉。其後翁嘉穗發文自認人生並不完美，提及9歲時經歷喪母：「當時她患上了抑鬱症，最後因為這個病而結束了自己生命！當時的她只有30多歲，很年輕。」她稱希望自己能活到滿頭白髮才離世。
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