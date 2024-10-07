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短今減磅成功 撞樣天后
台灣啦啦隊女神E奶短今早前減肥成功，近日她亮相節目，減磅後的她靚樣升級。節目主持人曾國城大讚她撞樣有「玉女歌后」之稱的高勝美，她於社交網上載對比圖，笑言：「昨天錄影城哥說我像高勝美，你們覺得像嗎？」不少網民都表示的確有幾分相似：「除了高度之外，是還蠻像的。」
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