娛樂

張敬軒轉行做保鏢？
歌手張敬軒貴為「萬人迷」，工作亦相當忙碌，但有網民發現他是某社交平台的超活躍分子，幾乎每天發文與網友互動。最令網民受寵若驚的，是軒仔留言非常搞笑，有女粉絲拍下他跟在保鏢身後出席活動的照片，軒仔幽默地將自己與保鏢的身份對調，留言：「其實我嗰日嘅主要任務係保護佢。」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc