歌手張敬軒貴為「萬人迷」，工作亦相當忙碌，但有網民發現他是某社交平台的超活躍分子，幾乎每天發文與網友互動。最令網民受寵若驚的，是軒仔留言非常搞笑，有女粉絲拍下他跟在保鏢身後出席活動的照片，軒仔幽默地將自己與保鏢的身份對調，留言：「其實我嗰日嘅主要任務係保護佢。」