中娛星動：深情剖白 未提女友 黃曉明虞書欣「分手」：這20多天謝謝陪伴

內地藝人黃曉明自從認愛網紅葉珂後是非不斷，近日傳出女方已懷孕，但曉明一於懶理，專心為事業打拚。他與內地小花虞書欣合作的綜藝節目近日播畢，曉明發文自爆「分手」心情，但對女友的傳聞隻字未提。

黃曉明早前官宣與葉珂拍拖，最近盛傳女方懷孕，有指曉明帶她跟友人食飯時點「孕婦餐」，葉珂閨蜜又呼籲大家不要網暴她，以免影響孕婦心情，但曉明一直未有回應，近日他終在社交網蒲頭，但純為工作。

他與虞書欣、胡一天、姜妍等內地藝人合作的綜藝節目《中餐廳》第8季近日播畢，他發文嘆不捨：「回望這20多天，我們烹飪細品，見證每一道菜的誕生，每一個故事的流淌，每一份情感的交融。餐廳的日常，是汗水與歡笑的交織，每當看到顧客臉上洋溢出的滿意笑容，那份喜悅便化作小夥伴們心中最堅實的力量。」又逐一讚美拍檔：「活潑的瀟聞、優雅的廣坦、帥氣的一天、厲害的林大廚、認真的姜妍、可愛的欣欣、真誠的正正，還有節目組所有工作人員，在這20多天裏，謝謝有你們的陪伴和支持，真的好捨不得啊！」

網民期待再合作 虞書欣亦感性剖白，指節目似是與家人共處的時光：「真的很捨不得，在異國他鄉體驗了另一種身份，從零起步的考驗，他鄉遇到的好友，無數個感動的瞬間和美麗風景，每每回想起來都很懷念。很感謝節目組，你們讓我發現了自己都不知道還有這樣的優點，也讓大家都更了解我啦！」她在最後一集獲頒「中餐廳最佳合夥人」獎，露出誇張又可愛的表情，網民紛紛留言表示期待下一季。