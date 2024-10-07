特訓老公做「神隊友」 連詩雅升Cup復出 自嘲製奶機

歌手連詩雅昨日產後復出，上圍升Cup！她坦言奶水充足，更不介意自嘲「製奶機」，只求有足夠營養讓女兒健康成長，母愛果然十分偉大！

連詩雅（Shiga）昨日偕鍾柔美（Yumi）及張進翹出席活動，是她產後首度公開露面，火速收身的她上圍升Cup不少，她受訪時撒嬌稱磅數還未回復至產前，仍需努力。談到升Cup，她笑說：「係我BB嘅食物嘛！（谷奶辛唔辛苦？）其實都幾㗎！不過我好感恩，之前都擔心過唔夠奶水，依家托賴幾多吓。（抽到好多袋奶？）儲滿一個雪櫃，不過BB飲得好快，幾餐就冇咗好多，我都有埋身餵，覺得嗰種感覺好Sweet。（有冇乘機影裸照留念？）冇呀！唔會諗呢樣嘢，只覺得自己係製奶機。」

她透露兩星期前已逐步復工：「好彩屋企好多人睇住BB，老公（陳家樂）亦返咗香港。（佢係神隊友？）慢慢學習緊，我逼佢學幫BB沖涼、換尿片同餵奶。」談到好友黃翠如傳有孕，她說：「呢排好少見到佢，亦冇特別問，如果有好消息自然會知。（囡囡啲衫有人接收？）屋企已經有人要，家樂妹妹有咗，仲要龍鳳胎，真係好開心！」

鍾柔美保初吻 至於Yumi尚有3個月才滿18歲，但近日已為無綫新劇《特勤女團》獻出「螢幕初吻」，她笑說：「場戲講我接受人工呼吸，借位拍嘅，多謝經理人喺現場陪我壯膽。」問初吻是否留給初戀男友？她怕醜說：「可以咁講，順其自然啦！」

學業、拍劇兩兼顧的她，自爆試過連踩3日：「辛苦到喊咗出嚟！（有冇信心抽到時間完成學業？）要畀自己信心，如果太辛苦嘅話，我會同公司反映。雖然今次拍攝辛苦，但台前幕後合作得好開心，好似陳瀅同張曦雯咁，真係好Nice。」她表示已適應校園生活，問有否男同學主動「抄牌」，她笑說：「做Project算唔算？早幾日我同幾個男同學分成一組，大家有傾吓功課囉！」