影迷舉牌徵婚 古天樂為求自保 倒米咒票房急煞

古天樂昨日率領《九龍城寨之圍城》演員林峯、張文傑和胡子彤等，到電影院進行謝票，古天樂表示電影獲推薦報名奧斯卡，對港產片來說是很大的鼓舞。問到若票房達10億，會否即場跳代表作《今期流行》？他笑言：「求神拜佛唔好過！」林峯則想集齊演員舉行完整的慶功宴。

藝人古天樂（古仔）、林峯、張文傑、胡子彤和伍允龍等參演的電影《九龍城寨之圍城》，獲推薦報名角逐《第97屆奧斯卡金像獎》「最佳國際劇情片」獎，眾人昨日到電影院出席特別答謝場活動。期間有女影迷表示想與古仔一齊跳《今期流行》，不過她獨自跳完後，古仔就推走她，並着她返回座位。另外有一位觀眾舉着寫有「娶我」字樣的紙牌，獲邀與胡子彤合照。

林峯期待齊腳慶功 古仔表示可以代表香港出戰奧斯卡很開心，但直言篩選過程繁瑣，要從數百部電影之中挑選，希望可以殺到最後。提到活動上宣布拍攝前傳之前會有新搞作，他表示要暫時保持神秘，但透露新作會由《九》片原班人馬參演，而內容與九龍城寨無關。問到為何不與觀眾一起跳《今期流行》？他笑說：「唔好啦，搞啲咁嘅嘢！（票房過10億就跳？）求神拜佛唔好過！」他表示生日會放假陪家人，亦會舉行粉絲聚會，並指《九》片有好成績是最大的生日禮物，亦是對香港電影界的鼓舞。

至於「城寨四子」未齊人，只得林峯、張文傑和胡子彤出席，劉俊謙仍忙於拍攝《寒戰》前傳。提到有觀眾叫胡子彤娶她，胡子彤笑言上次是被要求做男朋友，今次就要嫁娶，觀眾愈來愈進取。而林峯坦言想進行一次完整的慶功：「自從電影煞科後，係從來冇試過齊人慶功，所以想齊人食餐飯。」