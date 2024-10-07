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馬國明韓國伺候靚湯父母
視帝馬國明與老婆湯洛雯（靚湯）向來恩愛，靚湯的好姊妹蔣家旻早前在日本辦婚禮，馬國明都有同行陪觀禮，順道在當地旅遊。近日有網民分享在韓國捕獲兩人身影，並指靚湯父母都有同行，馬國明陪外父外母出遊，認真廿四孝女婿。相中見他穿牛仔褸，靚湯則着牛仔裙，低調以情侶裝示人，襯到絕另類放閃。
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