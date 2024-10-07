Anson Lo登場掀高潮 Winka埋身扭籮 Jer辣舞捱針

男團MIRROR成員與師妹組合COLLAR的聯乘演唱會前晚假灣仔會展開鑼，以健碩見稱的Stanley騷肌冧粉絲，Jer與Winka合唱時則火辣共舞，Winka更不時扭Pat扭腰。人氣王Anson Lo驚喜現身擔任嘉賓跳唱，掀起高潮！

MIRROR成員Jer、Jeremy和Stanley，與師妹組合COLLAR成員Marf、芯駖及Winka合作舉行一連兩場演唱會，前晚在灣仔會展舉行頭場演出。

為了呼應演唱會的舞會主題，6人一開場就跳社交舞，向來大隻的Stanley現身即騷肌，引得台下觀眾尖叫連連。唱到《Trouble Maker》時，Jer與Winka火辣共舞，女方更不時扭Pat扭腰，表情多多，不過雙方點到即止。至於芯駖亦出盡渾身解數施展舞技，模仿已故巨星米高積遜（Michael Jackson，MJ）將身體向前傾斜45度。

Stanley被爆有痛風 MIRROR人氣王Anson Lo以嘉賓身份現身，與6人合唱《idc》掀起全晚高潮，他指6位主角都付出大量心血和時間，過去幾個月見證各人由朝到晚都在排練，並不斷構思新的創意、新的表演形式和組合，努力將各種新元素融入到這場演出中，因此他深知今次演出對他們而言是難忘而特別的時刻，隨後他就送上歌曲《Hey Hey OK!》。

臨近尾聲，6人在台上拿起噴槍向觀眾噴煙和噴彩紙，Jer稱跳舞很容易周身痠痛，很感激急救團隊幫他們進行針灸，並調皮地指住隊友Stanley笑說：「尤其係有痛風嗰啲。」Stanley即反擊：「你有跳舞咩？」最後眾人合唱《We All Are》，為當晚演出畫下完美句號。

Anson Lo（中）助陣，全場為之瘋狂。