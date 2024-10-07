奪「年度新星」 AK難忘在韓做練習生

AK領獎時先以韓文講「多謝」，之後用英文說：「我完全沒想過會獲獎，10年前曾經來韓國做練習生，後來我在香港出道了，很高興能在10年後再次來到韓國。」事後他坦言獲此獎始料不及：「嗰一刻我仲發緊夢，完全唔知道，但真係好開心！因為我知我唔係提名呢個獎，所以完全狀況外，見到自己有份提名，先係呆一呆，再知道得獎，更加呆！」