奪「年度新星」 AK難忘在韓做練習生
組合MIRROR成員Anson Kong（AK）昨晚作為唯一香港代表，出席在韓國舉行的「亞洲內容暨全球OTT大獎」頒獎禮，結果憑劇集《打天下2》與韓國女星趙允秀及日本女星三吉彩花一同獲得「年度新星」。
AK領獎時先以韓文講「多謝」，之後用英文說：「我完全沒想過會獲獎，10年前曾經來韓國做練習生，後來我在香港出道了，很高興能在10年後再次來到韓國。」事後他坦言獲此獎始料不及：「嗰一刻我仲發緊夢，完全唔知道，但真係好開心！因為我知我唔係提名呢個獎，所以完全狀況外，見到自己有份提名，先係呆一呆，再知道得獎，更加呆！」
至於AK與人氣韓劇《背著善宰跑》男星邊佑錫等多位新人有份角逐的「最佳男新人獎」，最後由憑日劇《Eye Love You》在日本爆紅的韓星蔡鍾協及韓劇《殺人者的難堪》男星金耀漢奪得，AK失落此獎，表示未有失望。而韓星安宰洪憑《假面女郎》擊敗台星柯震東及韓星李光洙等捧走「最佳男配角獎」，《假》劇女星廉惠蘭則贏得「最佳女配角獎」。
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