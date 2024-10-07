獨家消息：韓國爭視帝不敵胡歌 許光漢為退伍鋪路 秘密來港拍復出作

台灣型男許光漢今年8月入伍，演藝事業即響起警號，近日於台灣金馬獎及韓國釜山OTT大獎中連番失利，為免因當兵而令演藝事業斷送，許光漢原來早有對策，入伍前秘密接拍了金馬影后張艾嘉監製的科幻大片，電影預計明年底上映，令許光漢退伍後便即有新作再戰江湖，望重攀事業高峰！

許光漢於今年8月「零預警」下宣布入伍，令原本如日中天的星途一下子劃上分號，近月演藝事業更連番碰壁。日前，台灣金馬獎公布入圍名單，許光漢憑電影《青春18X2通往有你的旅程》報名角逐最佳男主角，評審亦一度熱議，可惜最終只能與提名擦身而過，被台媒形容為「金馬遺珠」，而昨晚於《第29屆釜山國際影展》舉行的「亞洲內容暨全球OTT大獎」中，角逐最佳男主角的許光漢與台星吳慷仁等齊齊不敵《繁花》的內地男星胡歌。

接拍張艾嘉科幻穿越片 查實多年來不少當紅男星入伍後，事業都大不如前，許光漢為免白白斷送演藝事業，據知他於入伍前特別秘密於香港拍攝由台灣殿堂級影星張艾嘉監製之新作《他年她日》，女主角是曾憑電影《窄路微塵》入圍香港金像獎、台灣金馬獎爭影后的袁澧林。

今年4月，許光漢一直在港拍攝該片，同期還與袁澧林一起為香港電影金像獎擔任頒獎嘉賓，當時受訪都對今次拍攝守口如瓶，全因所有參演人員都簽下保密協定，否則需作天價賠償。據知該片是一齣科幻愛情電影，有不少穿越時空的情節，單單一個角色便由幾個不同年紀的演員去演，非常細緻嚴謹，亦由於故事背景的關係，拍攝地點相當隔涉，曾於大型垃圾站、青衣油庫、大帽山及赤柱污水處理廠等取景，衞生情況非常麻麻，經常有老鼠走來走去，演員有時還要瞓在布滿死曱甴的水氹中，加上要趕香港的拍攝檔期，有時每日開工時間更超過14小時，難怪拍攝期間袁澧林曾寫下自己的心情：「真的忙到呼吸也要輕輕的才能保留體力保住小命。」可想而知，拍攝相當辛苦！

拍攝團隊如此搏命，豁出去不分晝夜開工，全因對張艾嘉的作品有信心，曾3奪台灣金馬獎的她，所拍的電影質量相當之高，獲獎無數，《他》片預計於明年年尾上映，絕對「食正」許光漢退伍時間，令他大有機會憑電影再攀事業高峰！

另外，昨晚的頒獎禮除了胡歌稱帝外，視后由台灣女星林依晨憑劇集《不夠善良的我們》撼贏三金影后周迅、韓星金惠允及青龍視后朴寶英奪獎，而近日備受內地新作停拍風波困擾的吳慷仁，昨晚亦有盛裝亮相。