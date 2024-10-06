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Arabella咁弗靠飲果汁？
憑求愛真人騷《求愛島》（Love Island）成名的英國女模Arabella Chi，不時於社交網分享性感照，坐擁接近130萬名粉絲追蹤。她早前上載身穿白色比堅尼，在海灘躺在太陽椅邊曬太陽，邊喝果汁的照片，留言：「我想要杯排毒果汁唔該！」
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