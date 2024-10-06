喚樂迷美好回憶 2NE1相隔10年合體 GD捧場IU打氣

韓國女團2NE1前日相隔10年再合體於首爾開騷，慶祝出道15周年。4女熱舞跳唱二十多首經典歌曲，帶給樂迷滿滿回憶，大批圈中歌手拍片祝賀，師兄G-Dragon亦到場打氣！

由CL、朴春、Sandara及孔敏智組成的韓團2NE1，於2016年無預警宣布解散，震驚樂迷。早前她們宣布相隔10年合體展開巡迴演唱會，並於前日起，一連3天在首爾奧林匹克大廳舉行3場《2024 2NE1 CONCERT〔WELCOME BACK〕》，與樂迷一同慶祝出道15周年。

首場演出中，她們以《Come Back Home》及《Fire》兩曲揭開序幕，之後接連唱出《Falling In Love》、《Lonely》及《I Am The Best》等人氣之作，又輪流上台Solo表演。Encore時，再合體送上《Medley of Crush》、《Ugly》及《Go Away》等曲，全晚合共演繹多達25首歌，氣氛high爆，勾起粉絲集體回憶。

當晚師兄組合Big Bang隊長G-Dragon、女團aespa成員Winter、男團MBLAQ出身的男星李准、諧星曹世鎬與金淑亦有到場打氣。大批圈中歌手拍片送上祝賀，包括IU、NewJeans、IVE、TWICE、Stray Kids及BABYMONSTER等，可見組合解散多年，仍在當地樂壇佔一重要席位。

太陽襲港狂示愛 2NE1將於12月8日移師香港開唱，至於Big Bang成員太陽則於前、昨兩晚假亞博舉行兩場港騷，全場爆滿。他獻唱《I Need A Girl》時驚喜現身觀眾席，又用廣東話甜蜜說：「我愛你。」他更特地翻唱方大同的《愛愛愛》冧港迷。另外，GD與大成上月驚喜現身太陽的首爾個唱任嘉賓，昨日有消息指將於下月底舉行的韓國音樂盛事《MAMA音樂頒獎禮》，正力斟三子合體演出，如果成事，將會是Big Bang相隔9年再合體演出《MAMA》，令人期待！