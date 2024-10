喚樂迷美好回憶 2NE1相隔10年合體 GD捧場IU打氣

首場演出中,她們以《Come Back Home》及《Fire》兩曲揭開序幕,之後接連唱出《Falling In Love》、《Lonely》及《I Am The Best》等人氣之作,又輪流上台Solo表演。Encore時,再合體送上《Medley of Crush》、《Ugly》及《Go Away》等曲,全晚合共演繹多達25首歌,氣氛high爆,勾起粉絲集體回憶。