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邱芷微遭對手咬一口
憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》「賈名媛」一角入屋的邱芷微，早前參與由陳德森導演發起的《好心情》短片拍攝，演出柔道運動員徐淑琪的真實故事，講述傷患和抑鬱病的心路歷程。淡妝出鏡的她透露要配合道場，不能佔用太長時間，需要短時間內完成，故難以培養情緒，而且「對手」貓咪不太合作，最後還咬了她的手一口。
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