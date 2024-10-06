獨家訪問：約何廣沛鬥波 江嘉敏迎接29+1 喪食還「飯局債」

無綫小花江嘉敏將於下月踏入30歲，早前忙於拍攝無綫劇集《金式森林》的她，這陣子不斷還「飯局債」，她前日晒出跟好友吃海鮮大餐的照片，留言：「還有一個月就29+1，這麼重要的日子，相識差不多20年的好朋友特意由台灣回香港，一起提早慶祝我們的30。」她接受本報訪問時謂：「之前因為拍劇，應承咗好多朋友會約番佢哋食飯，依家終於有時間食人哋嘅生日飯，食食吓又到食我嘅生日飯，同埋呢排都有約啲同事打羽毛球，要Keep住減肥呀！」她的「波友」有《金》劇拍檔何廣沛及周志康等，位位都好打得。