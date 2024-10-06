獨家訪問：約何廣沛鬥波 江嘉敏迎接29+1 喪食還「飯局債」
無綫小花江嘉敏將於下月踏入30歲，早前忙於拍攝無綫劇集《金式森林》的她，這陣子不斷還「飯局債」，她前日晒出跟好友吃海鮮大餐的照片，留言：「還有一個月就29+1，這麼重要的日子，相識差不多20年的好朋友特意由台灣回香港，一起提早慶祝我們的30。」她接受本報訪問時謂：「之前因為拍劇，應承咗好多朋友會約番佢哋食飯，依家終於有時間食人哋嘅生日飯，食食吓又到食我嘅生日飯，同埋呢排都有約啲同事打羽毛球，要Keep住減肥呀！」她的「波友」有《金》劇拍檔何廣沛及周志康等，位位都好打得。
唔敢去旅行
問到江嘉敏為何不趁有時間去趟旅行時，她謂：「其實我都想去，但呢個世界有時就係咁邪，有好幾次買咗機票，就突然有Job或者要拍嘢，無奈要將行程同機票取消，所以依家《金式森林》煞科冇幾耐，我都一直唔敢買機票住。遲吓先啦，抖多一排先去都得，反正都未入劇組住，不過有劇拍我都開心嘅。」
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