黃妍出戰羽毛球賽唔錫身 雲浩影與高手過招 心心眼

歌手陳柏宇原來自小已是羽毛球健將，前日組隊與電台DJ隊作賽時，成為全隊得分最多的球員。而大會邀來港隊代表李卓耀擔任持別嘉賓，搞到雲浩影及黃妍不停大讚他球技精湛又親切，名副其實的「淑女也瘋狂」。

雲浩影（Cloud）、陳柏宇、梁釗峰、黃妍及阮小儀等，前日出席《903 AllStar羽毛球賽》，為11月舉行的《903 AllStar籃球賽》先行熱身。「歌星勇士隊」派出梁釗峰、陳柏宇、黃妍及Cloud與「九零三人隊」小儀及急急子等對戰，經過3回合激戰後，「九零三人隊」以3比0勝出。羽毛球港隊代表李卓耀則以特別嘉賓身份壓軸登場，出戰表演賽與兩隊對壘，最後李卓耀展示超強球技，以28比19獲勝。

陳柏宇技壓群星 「歌星勇士隊」中，以陳柏宇得分最多，原來他自7歲開始便打羽毛球，被隊友們大讚球技超卓，更難得有機會與奧運選手李卓耀對賽，事後他表示：「其實我不滿自己嘅表現，不過好開心可以同羽毛球一哥李卓耀一齊打波，好滿足，但唔夠喉囉。」釗峰透露已開始為下月舉行的籃球賽加操，打趣指「歌星勇士隊」人才濟濟，勝算十足。

至於女將方面，黃妍為了今次熱身賽，於一星期前開始瘋狂苦練，比賽時十分投入，多次瞓身救波。原來她是從李卓耀身上偷師：「阿耀嘅求生意識勁強，我學識見到波就要接，Out咗嘅波都要接。」同樣是羽毛球新手的Cloud，很高興與李卓耀比賽：「我好擔心自己阻到阿耀打波，原來佢好Friendly，仲要係鼓勵型，畀機會我打幾球，佢真係好勁。」