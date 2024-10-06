獨家訪問：口味一致最啱Key 林愷鈴點名Ian續前緣 趁機偷師

星二代林愷鈴今年強勢加入樂壇，近日推出新歌，期望跟MIRROR成員陳卓賢（Ian）在音樂上合作，延續劇集的CP火花，並大讚對方厲害，盼向他偷師。

女神林愷鈴（Ashley）今年由影視圈殺入樂壇，最近推出第二首新歌《好奇》，有別於上一首情歌，新歌內容較講哲理，講述每個創作者都有自己的秘密武器，而她的正是好奇心，希望能抱着小朋友的眼光去觀察及擴闊視野，成為作品的養份。

新歌MV在日本取景，Ashley、導演及同事各自用DV記錄再結合成MV，但就自爆在當地辦理入境手續時因語言不通而飽受驚嚇：「海關人員要求檢查我嘅DV，我唔明佢講咩，以為係咪有危險品，嚇到以為佢要拉我，好在最後冇事。」她稱有向媽咪龔慈恩問新歌意見，問到可有分享給緋聞男友楊天宇聽？她坦言：「我畀晒所有朋友聽去攞意見。（佢點講？）佢話好聽囉！」

靜待時機衝紅館 提到Ashley跟MIRROR成員Ian拍攝劇集《冰上火花》結緣，網民期望兩人可以在音樂上合作，Ashley亦直言對方是想合作的音樂人之一：「我哋拍劇時傾得最多都係音樂，發現大家鍾意嘅歌手同歌曲好似。佢真係好叻，係一個事事親力親為嘅音樂人，有機會合作會好開心，我可以從中偷師！」

談到成為樂壇女新人，Ashley坦言很開心，有夢想成真的感覺：「我18歲就學結他同寫歌，好早萌生做歌手嘅念頭。（對獎項有冇期待？）對每個新人嚟講，所有獎都係好大鼓勵，希望可以攞到獎，但抱平常心。（有咩目標？）希望呢幾年可以開一個小型個唱，唔一定要咩地方，紅館係好多歌手嘅夢想，我當然希望有生之年可以踏足，但唔急，我係長跑型選手。」