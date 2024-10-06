唯一香港代表 AK飛釜山爭新人獎 硬撼邊佑錫

組合MIRROR成員各有各忙，其中副隊長Anson Kong（江𤒹生）昨日便出發前往韓國，參加今晚舉行的《第29屆釜山國際影展（BIFF）》，他將與憑韓劇《背著善宰跑》人氣急升的韓國男神邊佑錫，競逐「亞洲內容暨全球OTT大獎」的「最佳男新人」獎，他更是今屆唯一香港代表，認真威到盡！

人氣男團MIRROR的成員各自有新搞作，副隊長Anson Kong近年作多線發展，除了唱歌外，更涉足電視劇及電影，演技逐漸受到認可。而早前他憑劇集《打天下2》成功衝出香港，獲提名韓國《第29屆釜山國際影展（BIFF）》中「亞洲內容暨全球OTT大獎」的「最佳男新人」，與韓國、泰國、台灣的代表角逐獎項，當中包括韓國男神邊佑錫、金耀漢、蔡鍾協、曾敬驊、Metawin等，競爭激烈，而他更是今屆頒獎禮中唯一的香港代表，相當矜貴！

Anson Kong昨日啟程前往釜山，準備出席今晚的頒獎禮，他於社交網大晒在飛機上的照片，留言：「很久沒有回來韓國，釜山我來了！」看似心情興奮，而不少粉絲都有留言為他打氣，希望他可以一擊即中，凱旋而歸！

姜濤手捧藍光碟傻笑 另外，MIRROR另外4位成員盧瀚霆（Anson Lo）、姜濤、柳應廷（Jer）和呂爵安（Edan），去年先後舉行首個個人演唱會，官方社交平台日前宣傳4子將推出演唱會藍光碟，並已於本月3日接受預訂，預計12月中旬開始發送。而Edan搶先收到藍光碟實物後立即開箱，左睇右睇，表示真心覺得驚喜。Anson Lo就開心到嘩嘩聲，至於姜濤收到Box Set後，便一臉幸福傻笑，可愛爆燈！他之後又上載了做刮痧的照片，坦言自己第一次挑戰，慘過受刑。