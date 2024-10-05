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事務所陷內鬥 Minji如常吸金
人氣當旺的韓國女團NewJeans，因事務所前老闆閔熙珍與母公司HYBE爆發內鬥，5女上月突擊進行直播聲援閔熙珍，雖然對方最終仍未能復職，但幸好組合的工作沒有受影響。成員Minji繼日前獨自為棒球賽擔任開球嘉賓後，近日又為時尚雜誌拍攝寫真。一眾粉絲見到偶像如常活動，暫時放下心頭大石。
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