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Sydney撩人睇「峰」景
23歲美國新人模特兒Sydney Calhoun憑爆炸級身材逐漸獲得注目，其社交平台累積逾4萬名追隨者。她早前分享以黑色比堅尼示人的照片，並留言問：「個風景點呀？」有網民回應：「我喺玻璃個倒影睇到少少景！個泳池好似好正！」
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