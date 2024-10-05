「小魚仙」Halle誕B不足一年 驚爆分手

主演迪士尼真人版電影《小魚仙》（The Little Mermaid）的美國女星Halle Bailey，為美國饒舌歌手男友DDG誕下兒子不足一年，男方就在社交網宣布分手，令網民大感錯愕！

現年24歲的Halle憑2023年主演電影《小魚仙》為大眾所認識，不過擔正一事曾引起爭議，不少觀眾都不滿迪士尼為迎合左翼政治正確潮流，將原著中的白皮膚美人魚改為黑皮膚，女主角的外表亦與大眾審美觀背道而馳，電影票房最終未如理想。不過，Halle未受批評而影響心情，同年年底與拍拖逾兩年的男友DDG迎來首個愛情結晶品，並為兒子取名為Halo。

令人意想不到的是，Halo只有9個月大，但DDG突然在社交網的即時動態撰文，宣布分手！DDG在聲明中表示：「經過很多反思與深層對話，Halle與我決定分道揚鑣。這不是容易的決定，但相信對我們來說這是最好的道路。我珍惜曾經一起的時光與分享的愛。即使我們關係改變，我們對彼此的愛仍然深切且真實。我們仍然是好朋友，仰慕對方。我們集中在自己的旅程與擔任共同養育孩子的家長，我們珍惜從前建立的連結，與共享的美麗時光。」

刪相免眼冤 至於Halle未有發表任何聲明，她一向對私生活保持低調，就連當初誕下兒子，亦是等到數周後才在社交網宣布消息：「我絕對唔會將世界最快樂嘅事預先爆畀人知。Halo係我嘅禮物，最大嘅祝福，而我冇責任將我、佢同家人嘅事揚出去。」DDG發出分手聲明後，他與Halle各自刪除對方在自己社交網的痕迹，只留下和兒子的合照。