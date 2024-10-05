藝人陳煒近日到日本旅遊，並在社交平台晒相，其中見她踏足奈良親近鹿仔，一人一鹿企定定在鏡頭前合照，畫面溫馨可愛。陳煒還親自餵食，怎料一班鹿仔見到食物即毫不客氣，狂頂她的肚皮索取食物，更不經意頂到下身敏感處，陳煒嚇到花容失色並留言：「奈良的鹿仔真係好可愛，不過你一定未見過我咁狼狽。」