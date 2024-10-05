Baby湊仔送愛心 曉明放話恨追女

Baby的御用攝影師分享兩母子行蹤，原來他們在港參加慈善活動，為長者炮製愛心飯盒，相中見Baby狀態甚佳，精神奕奕，該攝影師分享：「今天和好朋友一起帶小朋友去一間廚尊食店，一起製作愛心飯盒，大家都很積極。之後向公公、婆婆派發食物，今天做了特別有意義的事情，開心開心！」大批粉絲留言讚Baby做善事很有愛，同時期待她女王歸來。至於Baby則在社交網分享在維港睇煙火的影片，見她近期頻頻在港露面，似乎在鋪路重返香港市場。

另一邊廂的葉珂盛傳懷孕，有指曉明帶她跟友人吃飯時，為她點「孕婦餐」。雖然當事人未公開喜訊，但葉珂的閨蜜日前開直播證實好姊妹已有身孕的消息，要求網民不要對葉珂作出網暴，擔心影響孕婦心情。原來黃曉明一直期望追個女兒，曾在節目中表示：「我現在有一個兒子，特別想要一個女兒，因為我每次看到網絡上很多的女兒黏爸爸的視頻，我就心都要化了。」而葉珂曾表示是家中獨生女，家人支持她作出的任何決定：「他們會理解我很多事情，比如說我分手、我離婚甚麼的，他們全盤接受，不過問任何事，你高興就行。」