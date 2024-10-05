重遊舊地撐枱腳 羅子溢結婚周年 楊茜堯冧爆錫錫

藝人羅子溢日前跟太太楊茜堯慶祝結婚8周年紀念，當然要有儀式感，兩夫婦遊「舊地」重拾美好回憶，小小心思已浪漫滿瀉。至於與老公結婚1周年的陳嘉慧則歎超豪燭光晚餐。

羅子溢與楊茜堯結婚多年，雖然近日各有各忙，子溢前晚要為無綫節目錄影，身為台慶劇《黑色月光》女主角的茜堯亦正籌備排山倒海式的宣傳工作，但今年是他們結婚8周年的大日子，日前都暫且放下一對子女過二人世界，到當年舉行婚宴的酒店撐枱腳慶祝。

茜堯在社交平台分享當晚照片及短片，並配文：「8周年快樂，Happy Anniversary，還是回到熟悉的地方，這裏有美麗的回憶，親切的笑容，美味的晚餐。」相中她拿着一對有二人英文名字的獅子公仔合照，而片中見她敲碎甜品後，從碗裏拿出一張印有Happy Anniversary的賀卡，甚有心思，茜堯全程冧滋滋，拿着紙卡「錫錫」。

陳嘉慧孖老公燭光晚餐 至於無綫小花陳嘉慧（Erica）則跟圈外老公在馬爾代夫享受二人世界，慶祝結婚1周年紀念，全程充滿儀式感。Erica除了在社交網分享豪華兼景觀極靚的Villa外，連浪漫燭光晚餐都閃爆網民，晚餐安排在沙灘享用，除了環境布置得甚有氛圍感外，更有私人廚師負責烹調，Erica開心到在「HAPPY ANNIVERSARY」的沙堆旁打鞦韆，重拾少女心。