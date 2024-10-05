賭王千金何超蓮正身處法國巴黎，連日來分享靚相派福利，昨日她一改路線分享睡衣造型照，因而登上熱搜。

見超蓮以睡衣搭配慵懶鬈髮，誇張耳飾和簡約髮箍不失精緻，並以巴黎鐵塔做背景，旋即令相片升格，網友大讚她迷人。原來整個Look都是超蓮自己設計，即令「何超蓮睡衣造型是自己設計的」登上熱搜，時裝功力獲讚。