蕭正楠爆翠如口味變 胡定欣為台慶劇「封口」 黎耀祥讚樣樣都好

視帝黎耀祥、視后胡定欣與蕭正楠等前晚組隊拍攝遊戲節目，講到他們合演的新劇《巾幗梟雄之懸崖》即將播出，黎耀祥即大讚拍檔胡定欣「樣樣都好」，蕭正楠則為太太肚凸凸解畫：「可能佢最近食多咗嘢！」

藝人黎耀祥、胡定欣、蕭正楠、陳曉華、羅天宇、陳山聰及蔡潔等，前晚為無綫節目《大師兄開心嘩鬼感謝祭》進行拍攝。除了台慶劇《黑色月光》外，黎耀祥和胡定欣主演的新劇《巾幗梟雄之懸崖》亦被視為台慶重頭劇之一。

黎耀祥透露劇集背景是上海大時代，大部分場景在內地拍攝，問到覺得胡定欣還是鄧萃雯更好？他說：「各有各好。（定欣有咩好？）佢樣樣都好。」定欣表示很期待劇集播出，指去年10月開拍時被下令禁止公開任何內容，所以當時很專心，一心一意完成拍攝：「雖然未確認到播出日子，但我哋私底下劇組已經開始安排宣傳活動，因為無論香港還是內地，我哋都會宣傳，所以夾緊時間。」

期待喜上加喜 至於蕭正楠被問到老婆黃翠如出席活動被指腹部微隆孕味濃，他先多謝大家關心，然後反問：「其實邊張相肚凸？我完全唔覺。可能佢最近食多咗嘢，因為我煮好多嘢畀佢食。（即係太太肥咗？）咁我又唔覺佢肥，佢仲有鎖骨。」問到可有計劃生育？他表示隨緣，家庭無論有幾個成員都開心，若有好消息一定會公開。再問翠如最近可有口味上的轉變？他即大爆太太以前不吃辣，最近吃東西卻會加辣椒，問他除了出劇，會否想喜上加喜？他笑說：「出咗劇先啦，都希望，我感受到大家嘅愛。」