另外,最近努力學英文的徐冬冬於謝票活動上大晒成果:「This movie is exciting, hope everyone enjoy this movie, enjoy yourself, thank you very much.(這部電影很精彩,希望大家喜歡這部電影,非常感謝。)」由於語法非常「中式」,引起全場爆笑,趙麗穎與劉燁更笑到面紅,炒熱現場氣氛。