中娛星動：林允客串無助劣勢 娜扎新作仆直撤檔 恐淪票房毒藥

內地影星娜扎、肖央主演電影《出入平安》不敵眾多大片，票房失利，片方前晚宣布撤檔！娜扎與有份客串的林允片中有不少破格演出，可惜仍是慘敗收場，有網民擔心在影壇接二連三「失守」的娜扎，事業面臨下滑，難以翻身！

內地近日有多部大片上映，短短數天已錄得逾10億元人民幣（約11億港元）總票房成績，其中朱一龍演出的《志願軍：存亡之戰》、趙麗穎主演的《浴火之路》及王俊凱主演的《749局》一直名列3甲，成績不錯。反觀娜扎與肖央主演的《出入平安》反應不似預期，自9月30日上映以來，票房僅收約1,900萬元人民幣（約2,100萬港元），成績差強人意，片方前晚發出通告，宣布撤檔退出戰團，擇日重映！

娜扎的演技愈來愈受認同，可惜今年事業運似乎不太暢順，之前與成龍、李治廷合演的電影《神話》在暑假推出時，檔期亦曾作出更改，全片投資以億元人民幣起跳，最終卻只收7,990萬元人民幣（約8,845萬港元），如今《出》片亦出師不利，網民都擔心娜扎日後的影壇發展，並擔心拖累她人氣下滑。

出品人冇癮：最後一次投資 有份客串《出》片的前星女郎林允，片中拋開靚女包袱，飾演遭遇地震被壓斃的準新娘，垂死一刻的演技獲不少網民大讚，更有人指差點認不出她，可惜好評未能助電影逃出撤檔的厄運。而《出》片宣布撤檔前有影迷投訴，指購買戲票後被強制退款，理由為「影院設備故障」，更有觀眾試過開場後被迫提前離場，令人憤怒。出品人方雨晗在社交平台留言表示氣餒，揚言這是自己最後一次投資電影。除了《出》片，同期另一套上映中的動畫《皮皮魯和魯西西之309暗室》亦於前晚宣布撤檔。