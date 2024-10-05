陳豪出巡谷劇受傷 譚俊彥壯陽 關顧張曦雯「性」福
兩大視帝陳豪和譚俊彥昨日齊齊現身港島區，落力為劇集宣傳，期間陳豪不慎擦傷手㬹見紅。譚俊彥則被爆近日為壯陽產品代言，他笑言：「所以生咗咁多個。」
無綫藝人陳豪、譚俊彥、張曦雯和姜大衞等昨日出席劇集《企業強人》花車巡遊活動，吸引大批群眾在現場圍觀，十分擁擠，其中陳豪更擦傷手㬹，要即場貼膠布。活動上宣布劇集在內地社交平台視頻播放量高達約8億，首播7天跨平台總收視是21.9點，截至第5集（9月20日）7天跨平台總收視為23.3點，成績不俗。
被速遞員仇視
劇集收視理想，陳豪、譚俊彥和張曦雯都表示好滿意，陳豪稱自己好喜歡看此劇，覺得扣人心弦。譚俊彥表示出街就會知道劇集是否多人觀看：「平時啲速遞員見到我都冇乜反應，但係呢排佢哋就好仇視我，好似我真係炒咗佢哋魷魚咁！」張曦雯則指劇中有好多突破性畫面，例如她會戴頭套扮光頭，由一個女強人到後期轉變成柔弱女子。提到陳豪早年劇集中的光頭造型近日被網民廣泛流傳，他笑言作為無綫演員一定要有一個光頭傍身，又指自己好想再拍古裝劇。
至於譚俊彥近日為男士保健產品拍廣告，他表示該產品適合做有氧運動前服用，可以令運動更加持久，隨即就被張曦雯踢爆該保健產品是用作壯陽。譚俊彥問她的男朋友是否有此需要，張曦雯笑說：「唔需要。」譚俊彥卻表示：「唔使問，直接擺一箱喺佢門口！不過我以前真係做Gym前食，所以生咗咁多個，都有啲副作用。」
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