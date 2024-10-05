陳豪出巡谷劇受傷 譚俊彥壯陽 關顧張曦雯「性」福

被速遞員仇視

劇集收視理想，陳豪、譚俊彥和張曦雯都表示好滿意，陳豪稱自己好喜歡看此劇，覺得扣人心弦。譚俊彥表示出街就會知道劇集是否多人觀看：「平時啲速遞員見到我都冇乜反應，但係呢排佢哋就好仇視我，好似我真係炒咗佢哋魷魚咁！」張曦雯則指劇中有好多突破性畫面，例如她會戴頭套扮光頭，由一個女強人到後期轉變成柔弱女子。提到陳豪早年劇集中的光頭造型近日被網民廣泛流傳，他笑言作為無綫演員一定要有一個光頭傍身，又指自己好想再拍古裝劇。