Margaret摸完頭髮擰歪面 Jennie被種族歧視？

韓團BLACK PINK成員Jennie大前日亮相巴黎時裝周，以金髮示人，同場的美國女星Margaret Qualley摸一摸Jennie的金髮，並問她：「這是真髮嗎？」Jennie笑着搖頭說是假的，Margaret即一臉驚訝說：「看起來像真呢！」兩人合照時，Jennie嘟嘴作狀獻吻，Margaret卻被拍得剛好擰歪面，事後有韓國網民指Margaret十分無禮，有感Jennie疑遭受種族歧視，但也有人覺得Margaret並無此意，只是網民反應過敏。Margaret近期最多人談論就是她與荷里活女星狄美摩亞（Demi Moore）合演的新作《完美物質》（The Substance），片中2人有大量裸露場面。