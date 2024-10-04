《釜日電影獎》林智妍紅噹噹搶Fo 鄭雨盛奪影帝 宋仲基攞「男配」多謝老婆

韓國《釜日電影獎》於昨日揭盅，已為人父的宋仲基勇奪「最佳男配角」時，特別感謝親愛的家人，而榮膺影帝的鄭雨盛則與「最佳拍檔」李政宰以「黑白配」壓軸亮相紅地氈！

作為《釜山國際電影節》重要一環的《2024釜日電影獎》，於昨午在釜山海雲臺舉行，因大會安排欠佳而遭韓媒杯葛，大部分媒體也沒到場採訪，但仍有不少藝人撐場，包括去年勇奪「年度明星獎」的朴寶英、擔任頒獎嘉賓的池昌旭、申惠善與李政宰等。

憑韓片《禍亂》勇奪最佳男配角的宋仲基，現身紅地氈時表現風騷，跟在場女粉絲自拍。他致詞時表示會懷着感恩的心，成為一名更努力的演員。其英國妻子Katy目前正佗着第二胎，準備再做老竇的他，不忘多謝親愛的家人。至於影帝候選人之一的鄭雨盛，則與私交甚篤的好拍檔李政宰，以「黑白配」打扮壓軸亮相紅地氈。他最終憑韓片《首爾之春》撼贏同片男星黃政民及主演《韓氣逼人》的宋康昊等勁敵稱帝；韓片《正順》的金琴順，擊敗大熱的韓片《破墓》女星金高恩與《左輪手槍》女星全度妍爆冷封后。

Krystal擸女新人獎 以一襲低胸吊帶紅裙搶Fo的林智妍，憑《左》片贏得最佳女配角，她致詞時感謝同片演員池昌旭與全度妍等，自言希望成為跟前輩全度妍一樣優秀的演員，該片還捧走最佳作品獎。而男星金永成與女團f(x)出身的Krystal分膺男女新人獎。

另外，昨日也有不少韓片在《釜山國際電影節》中進行宣傳，人氣女團TWICE成員多賢以校服Look晒腿現身谷戲，與粉絲近距離見面；男神姜棟元則官仔骨骨為開幕電影《戰，亂》造勢。