暢所欲玄：香港八字 2025蛇年運程

每逢將近年尾，預計下一年的運程供大家參考，已是香港不明文的約定。龍年將過去，甲辰年是香港八字中日柱、大運、流年，三者伏吟。伏吟是指暗中在內心流淚，有苦自己知。香港龍年北上消費，商店經營困難，只有香港人知。

香港八字大運，由甲辰運，明年轉向癸卯十年。香港八字：丁丑、丙午、甲辰、甲子。大運天干癸水沖丁火傷官星，丁火傷官星是生財之源，傷官星代表投資，癸沖丁，未來五年的投資環境，不太理想。癸水為印星，是文化星與樓房，樓房的投資有所困頓，通街大學生，大學生的工作環境，進一步收窄。

明年乙巳蛇年，乙木劫財星，通根於大運卯木。卯木劫財引出天干，就是指明有錢財破損。辰土偏財星被卯木穿害，投資流年資本，小心損害。子水印星為文書合約與樓房，子卯相刑，樓宇投資也容易受損，更要小心文書合約，容易受條文規範而出現人事問題，要睇清睇楚。

巳火食神有利生旺財星，但香港八字是夏天午月，火氣極旺之時，流年巳火表面有利投資生財，可是溫度太高。環境貴在平衡，溫度過高或過低，容易出現問題，小心小心。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅